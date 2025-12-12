B’z松本孝弘、療養明けの最新ショットに反響「オーラがすごい」「相変わらずかっこいい」
【モデルプレス＝2025/12/12】B’zのX（旧Twitter）が12月7日、更新された。松本孝弘の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】療養していた64歳人気ロックユニットメンバー、最新ショット話題
この日、同アカウントでは、6月から体調不良により療養していた松本の写真を公開。ギターを持った近影が収められている。
松本は療養に伴い6月21日から開催を予定していた「B’z presents UNITE ＃02」への出演を辞退。11月からスタートした全国ドームツアー「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」で復帰を果たした。
この投稿には「相変わらずかっこいい」「オーラがすごい」「嬉し泣き」「松本さんおかえりなさい！」「サングラスの奥の目が優しい」がといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
