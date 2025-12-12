なかやまきんに君、2016年からのビジュ比較動画に驚きの声「時間止まってる？」「むしろ若返ってる」
【モデルプレス＝2025/12/12】お笑いタレントのなかやまきんに君が12月11日、自身のInstagramを更新。10年間の変化がわかる動画を投稿し、話題になっている。
【写真】47歳筋肉芸人「むしろ若返ってる」ファン衝撃の年代別比較ショット
きんに君は「＃変わりゆく世の中で」「＃変わらないモノもある」とつづり、2016年から2025年にジムで撮影した動画を公開。6本の動画が全てタンクトップ姿で「アーノルド・シュワルツェネッガー」と口にする動画だが、2016年から2025年の変化がほとんどないことが分かる動画となっている。
この投稿には「きんに君だけ時間止まってる？」「むしろ若返ってる」「あと20年はやってほしい」「肌が変わらず綺麗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
