45ºÐ¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¤È¡½¡½¡½¡½¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¡×Ãç´Ö¤â´¿´î
Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¶ä¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð»º¤òÊó¹ð
¡¡1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤âÏ¢Â³¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Ãç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¤·¤¯Êú¤¤«¤«¤¨¤¿¡£45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿Âè2»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¥¿±´ü´ÖÃæ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ªÊ¢¤ÎÏ¢Â³¼Ì¿¿¤ä¡¢Âè1»Ò¤È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁá¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡»ä¤¿¤Á¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡½¡½¥Ç¥é¡¦¥í¡¼¥º¡¦¥¯¥ï¥ó¡½¡½¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È²ÈÂ²¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª»ä¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶â¤Î¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¥µ¥Á¥§¥¯¤µ¤ó¤â¡ÖÈþ¤·¤¤3¿Í!!!¡¡¤È¡½¡½¡½¡½¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º½ËÊ¡¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼¤µ¤ó¤äÄ¹½§Ì¤Íè¤µ¤ó¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥ê¥Ã¥Ý¥ó¤µ¤ó¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ç¥å¥Ï¥á¥ë¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ãç´Ö¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¦¾åÁª¼ê¤Ç¡¢7¤Ä¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤â¡ÖÍ§¤è¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤ë!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¤Ï22Ç¯¤Ë41ºÐ¤Ç½é½Ð»º¡£Âè1»Ò¤Ç¤¢¤ë½÷»ù¥«¥ê¥¹¥¿¡¦¥Ù¥é¡¦¥¯¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë