■スノーボード ハーフパイプワールドカップ開幕戦・男子決勝（日本時間12日、中国）

ミラノ・コルティナオリンピック™出場への代表選考につながるスノーボード・ハーフパイプのW杯開幕戦の男子決勝が行われ、予選を全体2位で突破した平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）が93.50をマークし、優勝。2位には戸塚優斗（24、ヨネックス）、3位に平野流佳（23、INPEX）が続き、日本勢が表彰台を独占した。

平昌五輪で銅メダル、北京五輪では平野歩に次ぐ銀メダルのスコッティ・ジェイムズ（31、オーストリア）は、50.00の10位で開幕戦を終えた。

北京五輪金メダリストの平野歩は1本目のランで、バランスを崩す場面もあったが、ルーティンを滑り切り、93.50をマーク。暫定トップで迎えた2本目は、高いエアから次々と技を決めたが、最後のルーティンで転倒してしまい、得点はつかなかった。

1本目からフロントサイドダブルコーク1620の大技を決め、90点台を叩き出した戸塚は、2本目も大技を決めるが、ルーティンを滑り切ることができず、得点なし。予選全体トップの平野流佳（23、INPEX）は、1本目は転倒し、25.50。最下位の14位で迎えた2本目で完璧なルーティンを滑り切り、89.00をマークし、逆転の3位となった。

【ハーフパイプW杯開幕戦結果】

優勝 平野歩夢 93.50

2位 戸塚優斗 90.25

3位 平野流佳 89.00

ーーーーーーーーーーーーーーー

5位 山田琉聖 80.50

7位 村上広乃輔 74.00

12位 平野海祝 44.50

13位 重野秀一郎 37.00