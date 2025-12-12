TBS NEWS DIG Powered by JNN

■スノーボード ハーフパイプワールドカップ開幕戦・男子決勝（日本時間12日、中国）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催

ミラノ・コルティナオリンピック™出場への代表選考につながるスノーボード・ハーフパイプのW杯開幕戦の男子決勝が行われ、予選を全体2位で突破した平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）が93.50をマークし、優勝。2位には戸塚優斗（24、ヨネックス）、3位に平野流佳（23、INPEX）が続き、日本勢が表彰台を独占した。

平昌五輪で銅メダル、北京五輪では平野歩に次ぐ銀メダルのスコッティ・ジェイムズ（31、オーストリア）は、50.00の10位で開幕戦を終えた。

北京五輪金メダリストの平野歩は1本目のランで、バランスを崩す場面もあったが、ルーティンを滑り切り、93.50をマーク。暫定トップで迎えた2本目は、高いエアから次々と技を決めたが、最後のルーティンで転倒してしまい、得点はつかなかった。

1本目からフロントサイドダブルコーク1620の大技を決め、90点台を叩き出した戸塚は、2本目も大技を決めるが、ルーティンを滑り切ることができず、得点なし。予選全体トップの平野流佳（23、INPEX）は、1本目は転倒し、25.50。最下位の14位で迎えた2本目で完璧なルーティンを滑り切り、89.00をマークし、逆転の3位となった。

【ハーフパイプW杯開幕戦結果】
優勝　平野歩夢　93.50
2位　戸塚優斗　90.25
3位　平野流佳　89.00
5位　山田琉聖　80.50
7位　村上広乃輔　74.00
12位　平野海祝　44.50
13位　重野秀一郎　37.00