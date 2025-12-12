今季J1で18ゴール、得点ランク2位タイのラファエル・ハットンがセレッソ大阪退団へ レンタル期間の満了を発表 「可能な限り、セレッソ大阪で引き続きプレイしたいという思いがありました」
セレッソ大阪は12日、FWラファエル・ハットンの期限付き移籍期間が満了となり、今シーズン限りで退団することを発表した。
今シーズンよりブラジルのECバイーアからセレッソに加入したハットンはチームの攻撃を牽引した1人であり、J1リーグでは36試合に出場し18ゴールをマーク。得点ランキングではトップのレオ・セアラ（21ゴール）と3ゴール差の2位タイに入るなど素晴らしい活躍を見せた。
「セレッソ大阪に関わる全ての皆さん、今年一年間、力強いサポートをしていただき本当にありがとうございました。私も家族もセレッソ大阪が大好きになりました。私も可能な限り、セレッソ大阪で引き続きプレイしたいという思いがありましたし、クラブも最大限努力して下さったのも理解していますが、残念ながらサッカー界では時にこのような状況が起こり得るものです」
「サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、そしてクラブ関係者の皆さん、現場スタッフ、そして共に闘ったチームメイト、皆さんに心から感謝します。これからも前を向いてサッカー人生を歩み続け、また皆さんにお会いできる日が来ること、そして共に闘える日が来ることを楽しみにしています」
ラファエルハットンの個人技— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) July 19, 2025
セレッソ大阪が後半開始早々に追いつく！
ゴール動画
明治安田Ｊ１リーグ 第24節
湘南vsＣ大阪
2-2
47分
ラファエル ハットン（Ｃ大阪)#Ｊリーグ pic.twitter.com/5Kwa4lLlUi