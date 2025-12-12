JRE POINTの10周年キャンペーンがグランドフィナーレ

JR東日本は、同社のポイントサービス「JRE POINT」が10周年を迎えることを記念したキャンペーンを開催している。2026年2月の誕生月にあわせて同社では「JRE POINT 誕生祭」を開催、最大10倍還元や特典交換がしやすくなるキャンペーンなど、さまざまなキャンペーンを実施する。

最大10倍還元の誕生祭キャンペーン

2026年2月の誕生月にあわせて、SuicaとJRE POINT（利用と積算）で3つのキャンペーンが実施される。

Suicaでは、2026年2月2日～8日までの期間中、JR東日本の駅ナカなど対象店舗で500円以上Suicaで決済すると、通常の10倍ポイントが進呈される。

JRE POINTでは、2026年2月10日～16日の期間中、対象店舗でポイントを利用すると、利用分の最大10％分のポイントが進呈される。また、17日～23日までの期間中、対象店舗でポイントを積算すると、期間中の利用金額に応じてポイント倍率が最大10倍まで上昇する。

なお、JRE POINTの誕生日当日となる2026年2月23日に東京ステーションホテルに泊まれる宿泊券が当たるキャンペーンが実施されている。特賞は「インペリアルスイート」が用意されている。応募期間は12月11日～31日まで。

インペリアルスイート

いずれのキャンペーンも、キャンペーンエントリーが必要。

スペシャル企画

新幹線の特典交換が最大40％割引

2026年2月2日～11日までの乗車分を対象に、ポイント交換で利用できる「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」が、通常レートから40％割引で交換できる。

対象は、特典の設定があるすべての列車と区間で、普通車指定席、グリーン車指定席、グランクラス（飲料・軽食なし）で利用できる。

駅レンタカーで6000ポイントが当たる抽選会

2026年2月28日までの期間中、えきねっと＋駅レンタカープランneoを利用すると、抽選で合計1000人に6000ポイントが進呈される。

キュン♥パス購入者に「新幹線4割引券」が当たる

2026年1月12日～3月12日までの期間中、平日限定の乗り放題パス「キュン♥パス」を購入すると、抽選で100人に新幹線に4割引で乗れる「JRE BANK 優待割引券」が進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。

キャンペーンスケジュール