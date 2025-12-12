AKB48向井地美音「AKB人生を変えてくれた」「永遠にテレビの中の憧れ」OGとの2ショットに反響
【モデルプレス＝2025/12/12】AKB48の向井地美音が12月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。憧れのAKB48OGとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】AKB人気メンバー「永遠にテレビの中の憧れ」在籍期間被っていないOGとの激レア2ショット
12月4日〜7日、日本武道館にて『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』を6公演開催したAKB48。同公演には現役メンバーだけでなく、前田敦子・大島優子・小嶋陽菜・高橋みなみ・峯岸みなみ・柏木由紀・指原莉乃・横山由依らOGも駆けつけた。
これを受け、向井地は「前田敦子さん、大島優子さんとお写真撮って頂きました…」と前田、大島との2ショットを公開。向井地は「在籍期間が被っていないため何度お会いしても永遠にテレビの中の憧れのままの前田さん、そして当時まだ研究生だった私を見つけてくださりAKB人生を変えてくれた優子さん」と前田と大島への思いをつづり「お2人との貴重な2ショット、宝物です」と記している。
向井地は2014年4月にさいたまスーパーアリーナにて開催された、AKB48のファンからのリクエストによるランキング形式コンサート「AKB48リクエストアワーセットリストベスト200 2014」で「ヘビーローテーション」が披露された際、同年6月に卒業を控えていた大島からセンターに指名された。
ファンからは「ファンの顔してる」「感慨深い」「レジェンド同士」「ヘビロテ懐かしい」「エモい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆向井地美音、前田敦子・大島優子と2ショット
