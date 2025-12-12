元PURPLE KISS・ユキ、X開設を報告 “盛れてしまった”証明写真が「女神」「美しさが異次元」と話題に
【モデルプレス＝2025/12/12】韓国のガールズグループ・PURPLE KISS（パープルキス）の元メンバーのユキ（毛利小雪）が12月11日、自身のX（旧Twitter）を開設。投稿した証明写真が話題を呼んでいる。
【写真】元PURPLE KISS・ユキ「盛れてしまったヤヴァイ」証明写真
2025年11月をもって活動を終了したPURPLE KISS唯一の日本人メンバーだったユキ。この日「毛利小雪でっす」と自身の近影を添えてX開設を報告。続く投稿で「今年初の証明写真が盛れてしまったヤヴァイ」と紹介し、美しい鎖骨が際立つ白いオフショルダーニット姿の自身の証明写真を披露した。
X開設と証明写真が話題を呼び、ファンからは「待望のX開設！」「うれしすぎる」「即フォローした」「女神」「美しさが異次元」「ビジュ最強」「透明感すごすぎ」「レベルが違う」と反響が殺到している。
PURPLE KISSは、韓国の4人組ガールズグループ・MAMAMOO（ママム）の妹分として、2021年3月15日に韓国デビュー。新人離れした高い歌唱力とパフォーマンス力、作詞・作曲・プロデュース能力まで兼ね備えた完成型アイドルとして注目を集めていたが、2025年8月4日に所属事務所・RBWの公式サイトを通じて、同年11月をもって活動を終了することを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元PURPLE KISS・ユキ「盛れてしまったヤヴァイ」証明写真
◆元PURPLE KISS・ユキ、自身のX開設
2025年11月をもって活動を終了したPURPLE KISS唯一の日本人メンバーだったユキ。この日「毛利小雪でっす」と自身の近影を添えてX開設を報告。続く投稿で「今年初の証明写真が盛れてしまったヤヴァイ」と紹介し、美しい鎖骨が際立つ白いオフショルダーニット姿の自身の証明写真を披露した。
◆PURPLE KISS、2025年11月で活動終了
PURPLE KISSは、韓国の4人組ガールズグループ・MAMAMOO（ママム）の妹分として、2021年3月15日に韓国デビュー。新人離れした高い歌唱力とパフォーマンス力、作詞・作曲・プロデュース能力まで兼ね備えた完成型アイドルとして注目を集めていたが、2025年8月4日に所属事務所・RBWの公式サイトを通じて、同年11月をもって活動を終了することを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】