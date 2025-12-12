「今日好き」土屋惺来、ミニスカ姿で抜群スタイル披露「等身すごい」「冬のファッション素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が12月11日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つミニスカートコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「等身すごい」美脚際立つミニスカ姿
土屋は「お仕事終わりにいちょうとツーショできたっ」とつづり、銀杏の木の下でのポージングを投稿。白いアウターと茶色いミニスカートにベージュのブーツを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「癒やされた」「可愛い」「めっちゃ脚長い」「等身すごい」「冬のファッション素敵」「お団子ヘア似合ってる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
