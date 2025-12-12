【CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2】 12月26日16時よりプレバンにて予約開始

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月26日16時より予約受付を開始する。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーW（ダブル）」に登場する「仮面ライダーアクセル」の変身ベルト「アクセルドライバー」と変身アイテム「トライアルメモリ」をver.2として商品化したものとなっている。

詳細は12月26日に発表を予定している。

(C)石森プロ・東映