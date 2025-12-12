すべて……、振り切るぜ！ 「仮面ライダーW」より「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」がプレバンにて12月26日に予約開始
【CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2】 12月26日16時よりプレバンにて予約開始
バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月26日16時より予約受付を開始する。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーW（ダブル）」に登場する「仮面ライダーアクセル」の変身ベルト「アクセルドライバー」と変身アイテム「トライアルメモリ」をver.2として商品化したものとなっている。
詳細は12月26日に発表を予定している。
❤️🔥風都にいる仮面ライダーは1人じゃないぜ。- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) December 12, 2025
CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2
予約受付開始日が決定✨
12月26日(金)、プレミアムバンダイにて詳細情報解禁！
▼ティザーページはこちらhttps://t.co/hEf6mOhrTZ
続報をお楽しみに👀#仮面ライダーW pic.twitter.com/NkOrw0ARH2
(C)石森プロ・東映