アリスグリント、スケールフィギュア3商品の発売延期を発表。 「綾地寧々」「水城ゆきかぜ」「明月栞那」が延期に
「1/3.5スケールフィギュア サノバウィッチ『綾地寧々』」
アリスグリントは、2025年12月と2026年5月、6月に発売予定のフィギュアについて発売延期を発表した。
発売延期となる商品は、「1/3.5スケールフィギュア サノバウィッチ『綾地寧々』」「1/7スケールフィギュア 対魔忍RPGX【堕落の雷撃】水城ゆきかぜ」「1/7スケールフィギュア 喫茶ステラと死神の蝶『明月栞那』」の計3商品。
今回公式サイトにて対象商品の発売日延期を発表しており、「1/3.5スケールフィギュア サノバウィッチ『綾地寧々』」は2026年2月、「1/7スケールフィギュア 対魔忍RPGX【堕落の雷撃】水城ゆきかぜ」は2026年6月、「1/7スケールフィギュア 喫茶ステラと死神の蝶『明月栞那』」は2026年8月に発売延期となる。
延期の理由については「製造上の都合」としており、今回の延期について同社は「楽しみにお待ち頂いているお客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご容赦賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。」とコメントしている。
「1/7スケールフィギュア 対魔忍RPGX【堕落の雷撃】水城ゆきかぜ」
「1/7スケールフィギュア 喫茶ステラと死神の蝶『明月栞那』」
【お詫びとお知らせ】- 秘書アリス＠アリスグリント (@AliceGlint_SE) December 12, 2025
製造上の都合によるスケールフィギュア発売延期についてhttps://t.co/IAACgmkNR0
(C)2015 YUZUSOFT / JUNOS inc.
(C)TAIMANIN
(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.