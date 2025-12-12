BATH PROJECT＆LEAF_JのPOPUP開催♡韓国雑貨で日常を彩ろう
韓国発のライフスタイル雑貨をまるごと楽しめる特別イベントが、ルミネ新宿に登場♡BATH PROJECTの人気ハンドクリームやバスソルト、LEAF_JのカラフルでPOPなルーム＆キッチン雑貨、さらにLEGODTのカスタムタンブラーまで、可愛くて実用的なアイテムが揃います。日常を彩る自分らしい雑貨に出会えるチャンスは、12月12日～25日までの期間限定です♪
BATH PROJECTの香りで癒やし時間を
BATH PROJECT（バスプロジェクト）は、入浴剤工場から生まれたライフスタイルブランド。
SNSで話題の“無花果の香りハンドクリーム”やバスソルトなど、香り・質感・デザインにこだわったアイテムが揃います。
POPUPでは、購入者全員にミニハンドクリーム、3,000円以上でバスソルト1個、5,000円以上でバスソルト2個がもらえる特典も♪毎日の癒やし時間をより豊かにしてくれるアイテムが満載です。
LEAF_Jの雑貨で毎日をカラフルに
LEAF_J（リーフジェイ）は、韓国発のPOPで可愛い雑貨ブランド。パステルやビビッドカラーを取り入れたマグカップやプレート、収納小物など、見た目の可愛さだけでなく実用性も抜群です。
POPUPでは購入金額に応じてプレゼントが用意され、5,000円以上でキルティングコースター、10,000円以上でハンドタオルがもらえます♡
毎日のルーティンに彩りをプラスして、自分らしい暮らしを楽しめます。
LEGODTタンブラーで自分らしさを演出
LEGODT（レゴト）は韓国で大ブレイク中のカスタムタンブラー。自由に組み合わせできるアクセサリーと鮮やかなカラー展開で、見た目も実用性も◎。
約6時間の保温・保冷機能やこぼれにくいロック構造で日常使いにもぴったりです。
POPUPでは、タンブラー購入者はデコレーションステッカー3枚プレゼント、さらに「タンブラー＋LEGODT商品1点以上」購入でオリジナルキーチャーム制作体験も楽しめます（数量限定）♪
日常を彩る特別なアイテムに出会う♡
BATH PROJECTやLEAF_J、LEGODTのPOPUPイベントでは、香りやデザイン、カラーにこだわった雑貨やカスタムタンブラーが一堂に揃います。
購入特典や数量限定のギフトバッグもあり、日常をちょっと特別にしてくれるアイテムばかり♡自分用にはもちろん、プレゼントにもぴったり。
12月12日～25日までの期間限定、ルミネ新宿で自分らしい雑貨との出会いを楽しんでみてください♪