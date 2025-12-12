Mrs. GREEN APPLEの“カフェスリーブ”が超かわいい！ オリジナルフード＆グッズが登場
「ローソン」は、12月16日（火）から、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）とのコラボキャンペーンを開催。全国の店舗および「@Loppi」、「HMV＆BOOKS online」では、オリジナルグッズやフードが販売される。
【写真】「MGAマルチケース＆カフェスリーブ」は2種類！ ミセスコラボグッズ＆フード一覧
■先着＆数量限定
今回実施される「ローソン×Mrs. GREEN APPLE」キャンペーンは、対象商品を購入すると先着＆数量限定で「オリジナルビジュアルシート」がもらえる企画や、オリジナルグッズ＆フードの販売を行う企画。
オリジナルフードは、ミセスのロゴをあしらった「ピスタチオケーキ」と、パッケージにカントリースタイルの3人のイラストをあしらった「完熟トマトのピザパン」が並ぶ。
また、「@Loppi」と「HMV＆BOOKS online」では、12月16日（火）10時00分から2026年2月2日（月）までの期間限定で、折りたたんで持ち運べるマルチケースとキーホルダーになるカフェスリーブを合わせた「MGAマルチケース＆カフェスリーブ」の受注販売を実施。冬のおでかけにもぴったりなかわいらしいグッズも注目だ。
さらに、Pontaカードまたはdポイントカードを提示して対象商品を購入すると、イベントご招待やオリジナルグッズなどが抽選で当たるスタンプキャンペーンも用意。
そのほか、同日7時00分より「一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL WINTER」を提供。くわえて12月30日（火）からは、「オリジナルビジュアルシート」第2弾の配布も予定されている。
