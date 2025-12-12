23ºÐ¤ÇÅÅ·âº§¡¢º£Ç¯Âè3»ÒÃÂÀ¸¤Î31ºÐ½÷Í¥à¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¹¥Þ¥Ûáà¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤Î¾Ð´éá¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖTAKAHIRO¥é¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥á¥¬¥Íºé¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO(41)=Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È=¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÉð°æºé(31)¤Î¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¾Ð´é¤Ç¤Î¤¾¤¤³¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Î¥É¥ê¥ó¥¯³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉð°æ¤Îà¥ª¥Õ¤ÎÆüá¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïVERY(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¡ÖÃ¼Àµ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÉð°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤«¤é¤Ï¡Ø¡»¡»¤¬¹¥¤¤é¤·¤¤¡Ù¡Ø¤´ÈÓ¤òÃ¯¤è¤êÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥¿¥ì¥³¥ß¤¬Â³¡¹¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Î·¤¤òÁÇÅ¨¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¡£¿¿·õ¤ÊÌÜ¤«¤éÃÆ¤±¤¿¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¸½¾ì°ìÆ±¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤ò½¸¤á¤¿»£±Æ¸å¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤é¤±¤À¡Á♡¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºé¤Á¤ã¤ó¤«¤éÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡ª¤¼¤Ò»ïÌÌ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉð°æ¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖTAKAHIRO, you lucky guy¡×¡Ö¥á¥¬¥Íºé¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖVERYÍÍ ¿ÀÆÃ½¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¶²¤ì¤Ê¤¬¤é»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡Øºé¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤♡Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Éð°æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿TAKAHIRO¤È23ºÐ¤À¤Ã¤¿17Ç¯¤Ë·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï»°½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£