きょう12月12日は「漢字の日」で、京都・清水寺で毎年「今年の漢字」が発表される。小野田紀美経済安保担当大臣は12日の記者会見で、自身の今年の漢字は“推”（おし）と答えた。

【映像】「推しが総理になりまして」笑顔で語る小野田大臣

記者が「今日は1年間の世相を一文字で表す“今年の漢字”が発表になります。今年1年振り返って小野田大臣の今年の漢字を教えてください」と質問。

小野田大臣は「1文字、漢字」と言って少し考えた後、「推し、という漢字、推進の推ですかね。経済安全保障推進とか、外国人問題もそうですけれども、いろんな政策を横串を刺してしっかり推進していくというような仕事を預かっているのかなと思いますので。政策を力強く推進していくべき1年になったなというところで推し」と理由を説明。

続けて「あと、推しが総理になりまして、はい」と笑顔で話し、「そういったところも推し活をした1年だったなと。つらい時にもレジェンド推しにこの1年助けてもらいましたし、メンタル的に。推してまいると政策も何もかも推してまいると、そういう1年だったなというふうに思うので“推し”でいかせていただきたいと思います」と述べた。(『ABEMA NEWS』より)