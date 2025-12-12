¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤¬£²²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÊÆµå³¦Ä©Àï¤Î´õË¾¤âÅÁ¤¨¤ë
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢ºòµ¨Ç¯Êð£¸£²£°£°Ëü±ß¤«¤éÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð£²²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊÆµå³¦Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë°ì·³¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â±¦ÏÓ¤¬³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï£³£°ºÐ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¸å¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°£Æ£Á¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¤¤ÄÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¸¢Íø¤ÏµåÃÄ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¸¬µõ¤Ç¡¢Âç¸ÀÁÔ¸ì¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÃË¤¬°Õ¤ò·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò½é¤á¤Æ¸ø¸À¤·¤¿¡£¡ÖÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»þ¤«¤é°ìÇ¯°ìÇ¯À®Ä¹¤·¡¢¾ï¤Ë¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤â¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÁ´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤³¤½¤¬¡¢º£¤âÀÎ¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«¿È¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡£
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£µ£³»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£°ÇÔ¡¢£¹¥»¡¼¥Ö¡¢£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡£ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£±£·¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬Áª¤ó¤Àº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÂÑ¡×¡£¡ÖÂÑ¤¨¤ë¡¢ÂÑ¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂÑ¤¨¤¿¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë