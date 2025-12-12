◆スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第１戦（１２日、中国・張家口）

女子決勝が行われ、１６歳の工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２回目に９０・２５点をマークし、２位で自身初の表彰台に立った。

来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねた今季Ｗ杯が開幕。１６歳の新星・工藤は１回目に８８・００点をたたき出し、暫定トップにつけた。２回目はラストヒットで勝負に出て逆スタンスで入り、３回転の大技を決めきった。ただ、工藤の後に滑った１７歳のチョイ・ガオン（韓国）が９２・７５点をたたき出し、逆転された。

それでも１５歳になった昨季から海外のＷ杯を転戦し、３月の世界選手権４位などあと一歩だったが、初の表彰台を飾った。世界選手権銀メダルで同学年の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と高め合い、初の五輪を目指してきた新星が初の五輪出場へ前進した。五輪に出場すれば、２２年北京五輪ビッグエア銅メダルの村瀬心椛の１７歳を超える冬季五輪日本女子最年少でのメダルにも期待がかかる。

１６歳の大橋空奈（グローバルスノーデザイン）は２回目に５２・００点を出し、８位だった。北京五輪代表の小野光希（バートン）は４本目のヒットで、逆スタンスで入り、２回転半する技を狙ったが、決めきれず、４４・００点の９位にとどまった。

各国の五輪代表は最大４枠で、昨季に始まった選考レースでは、清水、小野、北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美Ｓ．Ｃ）、妹の冨田るき（東海東京フィナンシャル・ホールディングス）、工藤らがミラノ五輪出場をかけ、し烈な争いを繰り広げている。