¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡ÛÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÏ³¤ì¡¡³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡Ö°õ¾Ý°¤«¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡£Ê£±¼¯Åç¤Î£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£±£±Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¿¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤Ï£±£±¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤È¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡°õ¾Ý°¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÁÇ¹ÔÌÌ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ê¥ê¡¼¥°£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÆþ¤ê¤·¤¿£Ê£±Àîºê¤Î£Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÎëÌÚ¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç£²¿Í¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢²¶¤Ï¡Ê¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡Ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤È¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Ï³°¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç£Æ£×¤Ë¡ÊÎëÌÚ¤ò¡ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¤Ï¡Ë¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¼¯Åç¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¡ÊÎëÌÚ¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¡ËÆþ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æþ¤é¤º¤Ç¡Ä¡£¼«Ê¬¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢º£µ¨¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎëÌÚ¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤ÎÁª³°¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£