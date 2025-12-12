TVアニメ「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」

2026年1月28日より順次発売する、TVアニメ「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」のBlu-ray＆DVD（全3巻)。このたび、パッケージ第1巻となるVol.1の新規書き下ろし収納ボックス＆デジジャケットイラストと、書き下ろしドラマCDの詳細が発表された。

「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」パッケージ情報

価格

・BD(特装限定版)：各19,800円

・ディスクレスパッケージ：各8,800円

・DVD：各6,600円

発売日

・vol.1：2026年1月28日(水)

収録話数：第1話「赤いガンダム」、第2話「白いガンダム」、第3話「クランバトルのマチュ」、第4話「魔女の戦争」

・vol.2：2026年2月25日(水)

収録話数：第5話「ニャアンはキラキラを知らない」、第6話「キシリア暗殺計画」、第7話「マチュのリベリオン」、第8話「月に墜(堕)ちる」

・vol.3：2026年3月25日(水)

収録話数：第9話「シャロンの薔薇」、第10話「イオマグヌッソ封鎖」、第11話「アルファ殺したち」、第12話「だから僕は…」

特装限定版BDおよびディスクレスパッケージの「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」は、新規描き下ろしの収納ボックス＆デジジャケットの豪華仕様。

収納ボックスは、キャラクターデザインを務めた竹氏がデザイン。またデジジャケットはアニメーションキャラクターデザイン＆キャラクター総作画監督の池田由美氏とアニメーションメカニカルデザイン＆メカニカル総作画監督の金世俊氏による書き下ろしをデザインした。

【Blu-ray＆ディスクレスパッケージ】「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」収納ボックス・オモテ

【Blu-ray＆ディスクレスパッケージ】「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」収納ボックス・ウラ

【Blu-ray＆ディスクレスパッケージ】「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」デジジャケット

特装限定版BDおよびディスクレスパッケージ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」の特典として封入するドラマCDは、シリーズ構成・脚本の榎戸洋司氏によるオリジナル外伝ストーリー第1弾。イズマ・コロニーを舞台に、本編では描かれなかったマチュ達の物語が繰り広げられる。タイトルは「外伝 第1話『シュウジの絵』」。

出 演はアマテ・ユズリハ(マチュ)/黒沢ともよ、ニャアン/石川由依、シュウジ・イトウ/土屋神葉、シャリア・ブル/川田紳司、エグザベ・オリベ/山下誠一郎、コモリ・ハーコート/藤田茜、ハロ/釘宮理恵、シャア・アズナブル/新祐樹。

発売に先駆け、ドラマCD視聴動画も公開されている。

【Blu-ray Vol.1】試聴｜TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』外伝 第1話「シュウジの絵」