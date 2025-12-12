ディーアンドエムホールディングスは、デノンの完全ワイヤレスイヤフォン「AH-C840NCW」と「AH-C500W」をアップデート。Bluetoothの最新機能、Auracastブロードキャスト オーディオに対応させた。

Bluetooth LEオーディオの新しい機能の一つで、1台のデバイスから複数のデバイスへ音声信号を同時に送信できる技術。例えば、1台の再生機器の音源を2人以上で共有したり、Auracastが導入された駅や空港、公共施設などでアナウンスを自分のイヤフォンで聞くことができる。

AH-C840NCW、AH-C500WでAuracastを使用するには、「Denon Headphoneアプリ」を最新版にアップデートし、アプリ内の設定からイヤフォンのソフトウェアを最新版にアップデートする必要がある。

アップデート後にイヤフォンとスマートフォンを接続するとホーム画面下部に表示される「Auracast」をタップして、Auracastの設定画面に入り、QRコードをスキャン、または検索結果に表示されたブロードキャストの名称をタップするとイヤフォンがAuracastブロードキャスト オーディオに接続される。

左から「AH-C840NCW」、「AH-C500W」