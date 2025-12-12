「熱い展開！」「頼もしい」『緊急取調室』野間口徹＆比嘉愛未、再登場での活躍にファン歓喜！

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

12月11日（木）に放送された第8話では、キントリが失態を犯す大ピンチに。

すると、かつての仲間である酒井寅三（野間口徹）と生駒亜美（比嘉愛未）が助っ人に登場し、シリーズファンから「頼もしいよー」「再登場嬉しい」と喜びの声が相次いでいた。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】酒井＆生駒の登場から事件が一気に進展！事件発生時の映像に残されたわずかな違和感

◆かつての仲間が再登場！

第8話では、警察学校で教官・滝川隆博（玉山鉄二）の指導のもと射撃訓練が進められるなか、学生のひとり・宮本健太郎（大橋和也）が構えた拳銃が暴発。同期生・中里美波（森マリア）にその銃弾が命中してしまうという異例の事態が発生し、有希子らキントリが宮本の取調べを進めることになった。

しかし聴取中に宮本が暴れだし取調べは中断となり、キントリは「こんなの取調べじゃない」「取調べ課程でこういう結果を招かないためにこそ、君たちの存在価値があったんじゃないのか！」と上層部から責められる事態に。

このまま真相が解明できなければ、キントリの処分どころか、キントリを再招集した警視庁副総監の磐城和久（大倉孝二）まで責任をとって辞表を出さなくてはならない状況に追い込まれる。

事件を解明しようと有希子たちが再び気合いを入れるなか、現・刑事部捜査一課の酒井と生駒が登場。

酒井と生駒といえば、2022年に放送された『ドラマSP 緊急取調室 特別招集2022〜8億円のお年玉〜』のときに臨時再結成されたキントリに新規加入して一緒に事件に挑んだメンバーだ。

すると生駒がさっそく、被害者の中里が監察官室に「宮本を訴えることは考えていない」と連絡していたと新たな情報を伝える。さらに、事件発生時の映像を見た酒井が、「ひじの角度おかしくないですか？」と宮本の銃の持ち方に違和感を覚えた。

酒井が「これサイドグリップっていう銃の構え方ですよ。たしかSATがこの持ち方するって聞いたことあるけど、警察学校で教えますか？」と続けると、警察学校の教官を務めていたこともある小石川春夫（小日向文世）は「いやカリキュラムにはないね」と返答。

これを聞いた刑事の監物大二郎（鈴木浩介）が、「ちょっと待ってくれ。滝川教官は元特殊部隊SAT出身だぞ」と切り出した。

酒井と生駒の再登場から事件の真相が徐々に暴かれ始める展開に、SNS上は「おお！すごい助っ人だ」「熱い展開！」「きたー！強い二人！」「流石、寅さん！」と盛り上がっていた。