竹書房は12月12日、車王氏のマンガ「人妻メデュサさんとのNTR生活」第13話をWEBコミックサイト「竹コミ！」にて公開した。

「人妻メデュサさんとのNTR生活」は邪な性癖を持つ青年×恩人の嫁＝寸止めNTR（ねとり）コメディ作品。第13話では、「おねショタ」の解釈違いから明日香とメデュサさんが喧嘩してしまう。

現在「竹コミ！」では第12話ほかの無料公開も実施している。

「ダークサモナーとデキている」の車王、最新作!!

ヒトと亜人による「異種婚」が一般化した現代。

古本屋アポロに勤める青年・一橋明日香は、ある日店長の自宅を訪れると石化した店長の姿を見つけてしまう!!

それは店長の嫁・メデュサさんのゴルゴンの眼によるものだった――！

店長の置手紙によりメデュサさんの身の回りのお世話をすることになった明日香だったが、実はその内にとんでもない性癖を抱えていて…!?

B地区ももちろん解禁!!

邪な性癖を持つ青年×恩人の嫁＝寸止めNTR（ねとり）コメディ!!

（C）車王・竹書房