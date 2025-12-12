この冬、東海道新幹線を使って帰省や旅行を計画している方には朗報です。JR東海の在来線全線が乗り放題になるお得なチケット「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」の利用期間が、2025年12月13日(土)から開始になります。価格は2日間で大人3,900円なので、1日あたり1,950円と「青春18きっぷ」にも引けを取らないコストパフォーマンスを誇ります。しかも、年末年始（12/26〜1/4）も利用可能なのが嬉しいポイントです。ただし、このきっぷには「EXサービスで新幹線を予約した人だけが買える」という特殊な購入条件があります。

この記事では、知っている人だけが得をする、このきっぷの買い方と活用術を詳しく解説します。

新幹線利用するなら、「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」も検討を！

このきっぷは、2025年夏季に発売された「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」に続くもので、まるで「青春18きっぷ」のような使い心地で冬のローカル線の旅をおトクに楽しめる商品です。

購入ににあったての注意点もあり、このきっぷは「EXサービス」で東海道新幹線の熱海〜米原間のいずれかの駅まで利用することが発売条件になっており、単独で購入することはできません。

また、LINEから新幹線が予約できる「LINEからEX」は対象外となっていることにも注意が必要です。

利用可能な区間は？どんな使い方をすればいいの？

利用区間は、下記のようなJR東海の在来線全線になります。

※新幹線を含む特急列車、急行列車などは利用できません。利用する場合は別途運賃・料金が必要です。

利用可能エリア（画像：JR東海）

では、どどのように使うのが良いのかというと、JR東海では以下のようなモデルコースを紹介しています。

東海道新幹線を利用する予定があれば、このきっぷを利用する事で、JR東海のエリア内の在来線を使った旅を、ゆったりと楽しむことができます。

こちらの例のように、在来線を使った旅を楽しめます

「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」商品概要

商品名：「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」

利用期間：2025年12月13日(土)〜2026年1月13日(火)

発売期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月12日(月・祝)

有効期間：連続した2日間

価格：おとな 3,900円 / こども 1,900円

利用区間：JR東海の在来線全線 (利用可能エリアは上の図を参照)

※新幹線を含む特急列車、急行列車などは利用できません。利用する場合は別途運賃・料金が必要です。

購入・利用のステップ

購入条件と発売方法は以下のようになります。

(1)【前提条件】「EXサービス」で新幹線を予約

「EXサービス」で、熱海駅〜米原駅のいずれかの駅を着駅とする東海道新幹線を予約します。

※「LINEからEX」は対象外です。

(2)【購入】「e5489」で購入

「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」は「e5489」（JR西日本ネット予約）でのみ発売されます。新幹線予約を済ませたら、「EXサービス」ログイン後のリンク「EX旅先予約」から「e5489」へ遷移して切符を購入しましょう。

(3)【受取】JR東海の窓口・券売機で

きっぷはJR東海の「きっぷうりば」及び「5489サービス」の表示がある改札外の券売機で受け取れます。

※熱海駅はJR東海の新幹線乗換口「きっぷうりば」でのみ受け取り可能です。

※国府津駅・甲府駅・辰野駅・塩尻駅・猪谷駅・新宮駅では受け取りできません。

新幹線で目的地まで素早く移動し、そこからは「冬の乗り放題きっぷ」でのんびりとローカル線の旅を楽しむ。そんな贅沢な使い方が、たった3,900円（追加）で実現できます。

「EXサービス」会員で、この冬に熱海〜米原エリアへ新幹線移動する予定があるなら、使わない手はありません。年末年始の混雑シーズンでも使えるこのきっぷで、冬の東海エリアを余すところなく満喫してみてはいかがでしょうか。

