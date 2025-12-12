B1川崎が横浜DeNAベイスターズとコラボイベント開催…現役選手やチアなど来場予定

12月12日、B1東地区の川崎ブレイブサンダースは、同じ神奈川県内に本拠地を置くプロ野球の横浜DeNAベイスターズとのコラボレーションゲームを開催すると発表した。

コラボの対象となる試合は、同19日と20日に東急ドレッセとどろきアリーナで行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』第15節の島根スサノオマジック戦。

19日はDeNAの中川虎大投手と梶原昂希外野手や、球団マスコットのDB.キララが登場。そして20日には、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」が来場し、試合前の応援練習やハーフタイムなどで会場を盛り上げる。

なお、川崎は同13日と14日のホームゲームで、サッカーの川崎フロンターレとのコラボイベントも開催。地域に根ざしたクラブとして他競技クラブとの交流を盛んに行っている。

