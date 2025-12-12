　日本サッカー協会(JFA)は12日、2025 SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU-18日本代表メンバーを発表した。

　山口智新監督の初陣となる同大会は今月15日から21日にかけて静岡県で開催される。18日に静岡ユースとの初戦を行い、20日にU-18スペイン代表と対戦。21日の最終戦ではU-18オーストラリア代表と対戦する。

　以下、U-18日本代表メンバー

■スタッフ

▽監督

山口智

▽コーチ

菅原大介

▽GKコーチ

高原寿康

▽フィジカルコーチ

大塚慶輔

▽テクニカルスタッフ

白石通史

■選手

▽GK

1 萩裕陽(名古屋U-18)

12 小川煌(広島ユース)

▽DF

16 松本果成(湘南)

2 佐藤海宏(鹿島)

3 秦樹(横浜FCユース)

5 中野陽斗(神村学園⾼)

18 酒井舜哉(⼤宮U18)

15 鈴木楓(FC東京U-18)

4 久保遥夢(前橋育英⾼)

▽MF

7 木實快斗(北九州)

14 福島和毅(神村学園⾼)

6 和田直哉(浦和ユース)

10 仲山獅恩(東京Vユース)

17 中積爲(G⼤阪ユース)

▽FW

13 徳田誉(鹿島)

11 大西利都(名古屋U-18)

8 新川志音(鳥栖U-18)

9 大石脩斗(鹿児島城西高)

■トレーニングパートナー(12月15日から12月18日の帯同予定)

原湊士(広島ユース)

篠崎健人(市立船橋高)

松野泰知(FC東京U-18)

小川尋斗(川崎F U-18)

※4選手とも2008年生まれ