新体制のU-18日本代表メンバー発表!! 鹿島FW徳田誉や鳥栖FW新川志音ら選出
日本サッカー協会(JFA)は12日、2025 SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU-18日本代表メンバーを発表した。
山口智新監督の初陣となる同大会は今月15日から21日にかけて静岡県で開催される。18日に静岡ユースとの初戦を行い、20日にU-18スペイン代表と対戦。21日の最終戦ではU-18オーストラリア代表と対戦する。
以下、U-18日本代表メンバー
■スタッフ
▽監督
山口智
▽コーチ
菅原大介
▽GKコーチ
高原寿康
▽フィジカルコーチ
大塚慶輔
▽テクニカルスタッフ
白石通史
■選手
▽GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
12 小川煌(広島ユース)
▽DF
16 松本果成(湘南)
2 佐藤海宏(鹿島)
3 秦樹(横浜FCユース)
5 中野陽斗(神村学園⾼)
18 酒井舜哉(⼤宮U18)
15 鈴木楓(FC東京U-18)
4 久保遥夢(前橋育英⾼)
▽MF
7 木實快斗(北九州)
14 福島和毅(神村学園⾼)
6 和田直哉(浦和ユース)
10 仲山獅恩(東京Vユース)
17 中積爲(G⼤阪ユース)
▽FW
13 徳田誉(鹿島)
11 大西利都(名古屋U-18)
8 新川志音(鳥栖U-18)
9 大石脩斗(鹿児島城西高)
■トレーニングパートナー(12月15日から12月18日の帯同予定)
原湊士(広島ユース)
篠崎健人(市立船橋高)
松野泰知(FC東京U-18)
小川尋斗(川崎F U-18)
※4選手とも2008年生まれ
