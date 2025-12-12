＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にＡｐｐｉｅｒ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にＡｐｐｉｅｒ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在でＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。同時に「売り予想数上昇」４位にも顔を出している。



１２日の東証プライム市場で、Ａｐｐｉｅｒが４日続落。同社は企業の販促など経営課題の解決を支援するＡＩ搭載のプラットフォームを提供している。２５年１２月期の連結営業利益は前期比２．０倍の４０億５１００万円と最高益更新が予想されている。株価は９月１２日に１７４５円の直近高値をつけた後、１１月１９日には９９１円まで下落した。下値には値頃感からの買いも流入する一方、信用買い残が膨らみ需給不安も残るなか、先行きに対する強弱感が対立しているようだ。



出所：MINKABU PRESS