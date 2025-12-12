リッジアイが大幅続落、大型の衛星ＡＩ案件完了で第１四半期営業利益２９％減 リッジアイが大幅続落、大型の衛星ＡＩ案件完了で第１四半期営業利益２９％減

Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が大幅続落している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（８～１０月）連結決算が、売上高５億７７００万円（前年同期比１６．１％減）、営業利益７１００万円（同２９．１％減）、純利益３７００万円（同２６．０％減）と大幅な減収減益となったことが嫌気されている。



大型の衛星解析ＡＩが運用保守フェーズに入ったことが響いた。ただし会社側によると、衛星ＡＩ案件の売上減少は想定通りであり、一方で生成ＡＩ関連での収益率の高い案件を獲得したことで、営業利益は減益ながら通期予想を上回る状況で推移しているという。



２６年７月期通期業績予想は、売上高２８億円（前期比８．０％増）、営業利益２億６５００万円（同６．４％減）、純利益１億５４００万円（同１０．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS