今井美樹が、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2026年2月11日にリリースする。

2026年に歌手デビュー40周年を迎える今井。本作には今年10月からNHK『みんなのうた』で放送されている「青空とオスカー・ピーターソン」など、10曲が収録される。アルバムのトータルプロデュースは今井と布袋寅泰、参加するソングライターやアレンジャーには岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄のほか、さだまさしが今井美樹に初めて楽曲を提供する。

初回限定盤Aには、2023年に開催された全国12公演のホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”』から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）のライブ映像を全曲収録。初回限定盤Bには、2024年に開催された全国22公演のホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”』から2024年11月3日のBunkamuraオーチャードホール（東京）のライブ映像が全曲収められる。また、発表にあわせてアルバムジャケット写真、新たなアーティスト写真も公開された。

全形態の初回生産分限定の封入特典として、2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアムリザーブチケット先行抽選受付や、サイン入りポスターが100名に当たるシリアルナンバーも封入される。

さらに、12月20日16時より、アルバム収録曲「青空とオスカー・ピーターソン」で作詞を担当した岩里祐穂も出演する、今井美樹オフィシャルファンクラブ向けのオンラインイベント『Miki’s Room』が開催。この日のためだけに用意している内容や、2人のトークが展開される。

（文＝リアルサウンド編集部）