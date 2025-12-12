最新曲「LAVALAVA」および「LAVAダンス」が大バズり中のNumber_i。公式SNSで公開された最新の「LAVAダンス」動画では、平野紫耀のビジュアルに大きな注目が集まっている。

【動画】最新「LAVAダンス」動画／Number_i『FNS歌謡祭』オフショット

■コロコロ表情を変えて楽しそうに踊る平野紫耀

今回の平野は、ハイトーンの髪をラフに後ろへ流し、顔まわりに束感を残した軽やかなヘアスタイル。

衣装は白シャツにベージュのVネックニットベストを重ねたシンプルなレイヤードコーデで、シルバーアクセで統一した太めのチェーンネックレスやリングがほどよい存在感を添えている。

動画では、神宮寺勇太・岸優太と椅子に並んで座りながらダンス。テンポに合わせてコロコロと表情が変わり、ときにかわいく、ときにクールな魅力を見せ、思わず目を奪われる仕上がりだ。

SNSでは「ビジュが爆発してる」「お顔が天才的に美しい」「高校生？ってくらいかわいい」「最高にかっこいい」「憧れの平野先輩すぎる」「少女漫画の世界すぎる」など、称賛の声が止まらない。

■神宮寺勇太の“リムレスメガネ”にも注目

また、カーキのトップスにリムレスメガネを合わせた神宮寺にも注目が集まっている。「リムレスジンくん刺さる」「色気ダダ漏れ」「神くんのリムレス、本当に似合いすぎ」など、多くの反応が寄せられている。

なお、動画は『2025 FNS歌謡祭』の舞台裏で撮影されたと思われ、番組出演時には、このコーデの上からジャケットを羽織って登場していた。

■Number_i『2025 FNS歌謡祭』オフショット