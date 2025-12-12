GLAYの公式Instagramにて、TERU（Vo）とHISASHI（Gu）がLUNA SEAのINORAN（Gu）ら『LIVE at HOME』出演者と一緒に撮影した集合ショットが公開された。

■GLAY・TERU主催のライブが東京ガーデンシアターで開催

12月9日・10日の2日間にわたり、東京ガーデンシアターで『LIVE at HOME vol.9 in TOKYO GARDEN THEATER』が開催された。

2020年に始まり今回で第9弾となった、TERU主催のライブ『LIVE at HOME』には、HISASHI、INORANの他、wyolicaのAzumi（Vo＆Cho）、TOSHI（Dr）、村山☆潤（Key）が参加。GLAY楽曲以外に、様々なアーティストの楽曲で構成されるセットリストで、過去8回とはまた違ったスペシャルな内容となった。

「2025.12.10『Live at Home Vol.9』東京ガーデンシアター Day2 Thank you!!!」というコメントと共に投稿されたのは、前列にストリングスチームの6人が並び、後列に（左から）INORAN、サックスでゲスト参加した武田真治、ベーシストのTOKIE、TERU、Azumi、村山、TOSHI、HISASHIが並んだ集合ショット。それぞれが明るい笑顔を浮かべ、楽しそうな雰囲気が伝わってくる。

SNSには「最高でした！」「かっこよかったし、とっても面白かったです」「めっちゃ楽しかった」「感情大暴れの幸せ過ぎる2daysでした」といった公演の感想も多く見ることができる。

■『LIVE at HOME』の一部が動画で公開！TERUとAzumiが「Carnival」「浪漫飛行」を歌唱

また、『LIVE at HOME』の一部が動画でアップされた。TERUとAzumiが軽快なトークを繰り広げ、Azumiの「Carnival」と米米CLUBの「浪漫飛行」を一緒に歌っている様子が収められている。

■INORANがGLAYのTERUに感謝「沢山の元気玉作る事が出来た」

そしてINORANは自身のXを更新。「あらためて、、TERUにぃさん 今回LIVEatHOMEに誘ってくれてありがとう。沢山の元気玉作る事が出来た メンバー、スタッフそしてTERUにぃさんを愛するすべてのみんなに…心から、感謝 From INORAN」とTERUへの感謝の気持ちを記している。

TERUはINORANの投稿を引用RPして、「INORAN君、今回はたくさんお世話になりました！ 武田真治君がステージで言ってましたが、もっとたくさんLUNA SEAと GLAYの話をすれば良かったと思いました（笑）また皆んなで集まりましょう！ありがとうございました！」と返信。さらに、「東海林さんやっと会えましたね～！！！！ありがとうございました！！」とコメントして、東海林のり子が投稿したTERU、東海林、TOKIE、INORANが並んだバックステージでのショットを投稿している。

■武田真治はステージ上から撮影した観客との集合ショットを公開

武田も自身のInstagramを更新し、「僕がサックスを始めたきっかけで、僕の人生を導いてくれたチェッカーズの曲をカバーするということで、INORANさんが声を掛けてくださったことが事の経緯」と、参加の経緯を伝え、観客も一緒に写るステージ上からの自撮りショットを投稿した。