アートグリーン <3419> [名証Ｎ] が12月12日後場(13:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比66.7％減の1200万円に落ち込んだが、26年10月期は前期比25.0％増の1500万円に回復する見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は2400万円の赤字(前年同期は1800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.1％→-4.1％に悪化した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は当初予想よりやや下回る結果となりました。連結営業利益及び連結経常利益につきましては、自社生産の胡蝶蘭の生産に掛かる光熱費及び人件費が上昇したことと、自社生産の胡蝶蘭が需要期に十分な必要量の供給ができず、外部より調達した胡蝶蘭を多く使用したことで売上原価が上昇し、当初予想を下回る結果となりました。一方親会社株主に帰属する当期純利益については、当初予測より上回る結果となりました。

