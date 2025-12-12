令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。

12日に行われた天皇杯ファイナルラウンド2回戦では、ヴォレアス北海道（北海道・SV）と筑波大学（茨城・大学）が対戦した。

試合は、第1セット序盤は筑波大が流れを掴み試合を優位に進めるが、中盤からはSV.LEAGUE MENで現在7位のヴォレアスが本来の力を遺憾なく発揮。メルト・タンメアル＆ティモ・タンメマーのエストニア出身コンビの攻撃に筑波大は対応できず。ヴォレアスが25-21で第1セットを奪った。

第2セットも序盤から両者とも譲らず一進一退の攻防が続く中、抜け出したのはヴォレアス。メルト・タンメアル＆ティモ・タンメマーの高さはこのセットでも脅威となり、さらには中道優斗の強烈なスパイクで相手を圧倒。第2セットもヴォレアスが25-17で連取した。

第3セットも序盤から流れはヴォレアスに。両外国人選手だけではなく、出口大聖・中道優斗のスパイクも輝きを放ち得点を重ねていく。筑波大も終盤にかけて3点差に迫るなど粘りを見せたものの、最後はヴォレアスが強さを見せ第3セットは25-20で奪い、3-0のストレートで勝利した。

勝利したヴォレアスは、あす13日の12時からVC長野トライデンツ（長野・SV）と3回戦でと対戦する。

■ 試合結果

ヴォレアス北海道 3 - 0 筑波大学

第1セット 25-21第2セット 25-17第3セット 25-20