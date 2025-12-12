女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。仲良しの“ママ友”人気タレントと親しくなったきっかけを明かした。

番組では北川が親しくしている“ママ友”としてタレントの菊地亜美に事前取材を行った。VTRを見終えた北川は菊地について「凄く仲良しで。出産の時期が凄く近くて。本当に近かったです。1週間とか、10日とか、そのぐらいしか違わなくて」と打ち明けた。

「インターネットで菊地さんがいついつ出産しますっていうニュースを見た時から、これ、もしかして出産時期近いかもと思って。お話してみたいなってずっと思っていたんですけど」と北川。

すると復帰した際のバラエティー番組で一緒になったとし「その時にもうつかまえて、“今どうしてるんですか？”みたいな。全然子供が寝なくて、このまま一生寝ないんじゃないかって悩んでいた時期で」と振り返った。

「寝ないんですけど」と訴えると、菊地からも「一緒です」との回答があったと言い、「そこからいろんな話をさせていただくようになって。娘同士も仲が良くて、一緒に遊びに行ったりとか、家に来てもらったりしたこともありますし」と交流を明かした。

「本当に気の置けないママ友というか」と笑顔で話し、「肌着を別れているのに替えるタイミングとか、いろいろ食べさせる物、スプーンとか、温度で色が変わるいい物とか、教えたり、教えてもらったりしながら。一緒に頑張って育児をしてきたと言いますか」と声を弾ませた。

キャスターの「博多華丸・大吉」博多大吉が「凄いきっかけですよね。菊地亜美さんもびっくりしたでしょうね。急に北川景子さんがぐいぐい来るから」と話すと、北川は「めちゃくちゃぐいぐいいきました」と笑ってみせた。