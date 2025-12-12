小野真弓、原因不明の湿疹症状告白「お腹と背中を中心にとんでもない事に」
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の小野真弓が9日、自身のInstagramを更新。体に原因不明の湿疹が出たことを報告した。
【写真】湿疹症状訴える44歳女優の近影
この日、小野は「お腹と背中を中心に湿疹がとんでもなーーーーい事に」と体に湿疹が出たことを報告。小野は保護猫・保護犬活動に力を入れていることから「最初、お外の猫たちと関わる際にいろんな菌に触れることがあるので、、気をつけてはいても、何かの菌をもらってしまったのかと」と思ったそうだが「どーやらーたぶんーー今のところー自分の免疫疾患が原因の模様」と明かしている。
現在は「まだいろいろ検査中」とした上で「早く原因はっきりさせて、どう付き合うか考えたーーい」という。そして、「しばし病院通い〜頑張りまーす」と症状と向き合っていくと記していた。またハッシュタグでは「＃膠原病疑惑 ＃環状紅斑 ＃自己免疫疾患 ＃原因究明 ＃検査中」とつづっていた。（modelpress編集部）
