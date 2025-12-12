小倉優子、息子と作ったチョコチップスコーン披露「美味しそう」「洗い物が少なくて最高」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの小倉優子が12月11日、自身のInstagramを更新。手作りのチョコチップスコーンのレシピを公開し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ「とーっても簡単」こんがり焼けた手作りスコーン
小倉はチョコチップスコーンのレシピをつづり、動画を投稿。動画内で「とーっても簡単です」と記し、息子と共に作る姿を公開した。
この投稿に「美味しそう」「お菓子を作る姿も可愛い」「子供と作ってみます」「洗い物が少なくて最高」「レシピありがとう」「癒やされる」などとコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子、チョコチップスコーンのレシピを公開
◆小倉優子の投稿に反響
