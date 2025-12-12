元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ミニワンピ姿で色白美脚披露「スタイル良い」「見惚れた」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月11日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「スタイル良い」色白美脚際立つ姿
竹中は「今日のテーマは『今年バイバイした話』」と、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）を告知。黒板にテーマである「今年『バイバイ』したこと」と書き、その前でにっこりと手を振り、色白の美しい脚が際立つミニワンピース姿を投稿した。
この投稿に「美しい」「ワンピース似合ってる」「にっこり笑顔が素敵」「スタイル良い」「見惚れた」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆竹中知華アナ、ミニワンピース姿公開
◆竹中知華アナの投稿に反響
