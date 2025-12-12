高橋ひかる、オフショルドレスでボディライン際立つ「見惚れる美しさ」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が12月11日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳女優「見惚れる美しさ」ボディライン強調ドレス姿
高橋は「ついに！明日12／12 （金） 『ロマンティック・キラー』が世に放たれます！！」と、自身が出演している映画について投稿。高橋はボディラインの際立つ赤いオフショルダードレスを合わせ「ロマンティック一色でまいりましょう！」と記した通り、ロマンティックな表情を見せている。
この投稿に「可愛すぎる」「赤が似合ってる」「見惚れる美しさ」「透明感レベチ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳女優「見惚れる美しさ」ボディライン強調ドレス姿
◆高橋ひかる「ロマンティック一色」なオフショルコーデ披露
高橋は「ついに！明日12／12 （金） 『ロマンティック・キラー』が世に放たれます！！」と、自身が出演している映画について投稿。高橋はボディラインの際立つ赤いオフショルダードレスを合わせ「ロマンティック一色でまいりましょう！」と記した通り、ロマンティックな表情を見せている。
◆高橋ひかるの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「赤が似合ってる」「見惚れる美しさ」「透明感レベチ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】