■【100均】ダイソーの「工作用タッカー」は300円で便利！ 使い方はかんたん？

壁にポスターを貼ったりクロスを張り替えたりするときは、タッカーがあると便利です。貼る場所に向かって押し込むような形なので、角度を気にすることなく使えます。

ダイソーでお手頃価格の「工作用タッカー」が販売されてるのをご存知でしょうか。

早速使い勝手をレビューしていきましょう。

ダイソーの「工作用タッカー」で工作やDIYが楽になる！

壁にポスターなどを貼る場合、画鋲を使うこともあるでしょう。でも、とめた部分を目立たなくしたいなら、ホチキスのような形のものの方がよいですよね。

ダイソーの「工作用タッカー」は専用の針を使ってとめていくので、とめた部分が目立たなくなります。

また非常に外れにくいので、長期間外すことがないものをつける時にはおすすめです。逆に、すぐに外す予定のものは、画鋲の方がよいかもしれません。

ダイソーの「工作用タッカー」の値段は？ 価格・コスパ

ダイソーの「工作用タッカー」は330円（税込）です。

針は付属されていないので、「工作用タッカー専用針」を購入します。1200本入って110円（税込）です。

内容量：1200本入

内容量：1200本入

価格：330円（税込）

JANコード：4984343943001

ダイソーの「工作用タッカー」の針の装填方法

ダイソーの「工作用タッカー」を使うには、まずは針を入れる必要があります。

本体のプッシャーつまみをいったん押し込んでから下方向に外していきます。

プッシャーを引き抜いて、針先を下にして入れます。

その後プッシャーを戻して針の装填は完了です。

■【100均】ダイソーの「工作用タッカー」の使い方！ しっかりとまって嬉しい

ダイソーの「工作用タッカー」はグリップとハンドルを持って、針を打ち込むものに射出口が垂直になるように押し当てます。

押し込むと途中で固くなるので、そのままぐっと力を入れて押し込みます。針が板などに刺さると「バチン！」と大きな音がします。最初は驚くかもしれませんから、注意してください。

2回タッカーで針を打ち込みましたが、板に針がきちんと差し込まれていました。

素手では抜くことができません。

もし針がきちんと刺さらないようならば、打ち込んだ針をハンマーなどで軽く叩いてください。

ダイソーの「工作用タッカー」の使用上の注意

ダイソーの「工作用タッカー」は、射出口を人に向けないでください。

使用する際には、保護メガネをしましょう。

使い終わったら針を抜いて保管してください。

■【100均】ダイソーの「工作用タッカー」の売り場はどこ？ 売り切れ？ダイソーの「工作用タッカー」と「工作用タッカー専用針」は、工具のコーナーにあります。

ほかにドライバーやペンチなどの工具も充実しているので、目印にしてみてください。ただし店舗によっては在庫がない場合もあります。ご注意ください。

■【まとめ】ダイソーの「工作用タッカー」は天井など貼りにくい場所にも便利！ 300円でお得感◎

ダイソーの「工作用タッカー」は対象物と垂直になるようにして使えるので、天井など通常ポスターが貼りにくい場所にも対応できます。

「バチン！」と大きな音がするので注意は必要ですが、慣れると扱いやすい工具かもしれませんね。DIYや工作の必須アイテムとして活用してください。

DATAダイソー┃工作用タッカー

カラー：青、黄色

価格：330円（税込）

JANコード：4549131303650













