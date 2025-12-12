マクドナルド・オランダが人工知能（AI）を使ってクリスマス広告を制作し、公開したところ批判が殺到し、結局広告を撤回した。

10日（現地時間）、AFPによると、マクドナルド・オランダは今月6日、45秒の長さの広告をYouTubeチャンネルで公開した。広告には、クリスマス連休前後によく見られる各種問題状況が描かれていた。

広告映像には、聖歌隊が激しい吹雪の中で歌う姿やショッピングモールを訪れた客がセール中のクマのぬいぐるみを巡って争う場面のほか、ソリに乗ったサンタクロースが交通渋滞に巻き込まれて苛立つ様子、猫がクリスマスツリーを壊してしまうといった状況が続いた。

この広告のタイトルは「一年で最悪の時期」で、クリスマス連休にこうした問題に悩まされないで、マクドナルドの店舗に避難しに行こうというメッセージが込められていた。

広告が公開されると、ソーシャルメディア（SNS）を中心に「クリスマス気分が完全に台無しになった」「幸せなはずの連休に不幸を強調する内容」など、否定的な反応が大勢を占めた。

また、AIクリップをつなぎ合わせる手法が使われたこの動画に対し、登場人物の不自然な姿やぎこちない場面転換などを指摘する声もあった。

結局、マクドナルド・オランダは今月9日、この広告を撤回した。

マクドナルド・オランダの関係者はAFPに対し、「今回のクリスマス広告は、オランダで連休中に経験するストレス状況を見せるためのものだった」とし、「しかしSNSのコメントや報道を見て、多くの客にとってこの時期は『一年で最も素敵な時期』として受け止められていることを確認した」と述べた。

続けて、「（今回の件は）AIを効果的に活用する方法を模索する過程で重要な教訓となった」と付け加えた。