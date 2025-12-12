ニックやジュディたちの印象的なシーン！スケーター ディズニー『ズートピア』＆『ズートピア２』ランチ巾着
スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』と『ズートピア２』のランチ巾着が登場。
映画のワンシーンを切り取った「ファイナルフレーム」や、最新作デザインを含む全4シリーズのブラインドパッケージで販売されています！
スケーター ディズニー『ズートピア』＆『ズートピア２』ランチ巾着
仕様：ブラインドパッケージ（全6種の中からランダムで1つ封入）
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など
スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』および最新作『ズートピア2』のデザインをあしらった「ランチ巾着（Mサイズ・Lサイズ）」が登場。
パッケージを開けるまで、どのデザインが入っているかお楽しみのブラインド仕様で発売されています☆
人気キャラクターを描いたイラストシリーズをはじめとする計4シリーズ・各6デザイン、全24種がラインナップ。
映画の美しいシーンをそのまま切り取った「ファイナルフレーム」シリーズや、最新作『ズートピア２』のキャラクターが登場するシリーズも展開されています！
ランチ巾着M（ファイナルフレーム）
価格（BOX）：6,930円（税込）
サイズ：幅155×高さ170mm
「ファイナルフレーム」シリーズは、映画『ズートピア』の作中にある美しいワンシーンを、そのままデザインに採用。
印象的なシーンを使った5種に加え、シークレット1種の6デザインからどれか1つが登場します☆
ランチ巾着M（ズートピア2）
価格（BOX）：6,930円（税込）
サイズ：幅155×高さ170mm
おなじみの「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」に、新キャラクター「ゲイリー」などが登場する「ズートピア2」シリーズ。
シークレット1種を含む6デザインのブラインドパッケージで、待望の続編『ズートピア２』の世界観をいち早く楽しめます！
ランチ巾着M（イラスト）
価格（BOX）：6,930円（税込）
サイズ：幅155×高さ170mm
「ランチ巾着M」の「イラスト」シリーズは、ポップなアメリカンコミック風のデザインや、キャラクターの個性が光ります☆
「It’s called a HUSTLE」のセリフが入ったニックやボゴ署長など5種に、シークレット1種を加えた6デザインの展開です。
ランチ巾着L（イラスト）
価格（BOX）：8,250円（税込）
サイズ：幅200×高さ230mm
「ランチ巾着L」は、キャラクターの表情や背景美術を活かした大きめサイズのシリーズ。
「ニック・ワイルド」のポートレートやナマケモノの「フラッシュ」、バディの2ショットなど5つのデザインと、シークレット1種で構成されています！
どのデザインが出てくるか、開けてみてのお楽しみなブラインドパッケージで、『ズートピア』＆『ズートピア2』のランチ巾着がラインナップ。
スケーターのディズニー『ズートピア』＆『ズートピア２』ランチ巾着は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆
