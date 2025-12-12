ホリデー新作が続々登場！西銀座デパート「Lingereet Ginza」

西銀座デパートの地下フロアにある日本最大級のランジェリー売場「Lingereet Ginza（ランジェリート ギンザ）」に、クリスマスや年末年始のホリデーシーズンを彩る華やかな新作アイテムが登場。

2025年12月19日からは、最大1万円のクーポンが当たるLINE抽選会も開催され、特別な季節の買い物を盛り上げます。

西銀座デパート「Lingereet Ginza」

抽選会期間：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)

場所：西銀座デパート 地下1階・地下2階

営業時間：11:00〜20:00

銀座駅直結の西銀座デパート地下フロアには、約300坪という圧倒的な広さに9つのランジェリーショップが集結。

常時50ブランド以上、総点数2万点を超えるインナーウェアを取り揃える、都内有数のショッピングスポットです。

ホリデーシーズンに向けて各ブランドから新作がラインナップされ、自分へのご褒美やパートナーへのギフト選びに最適な空間が広がっています。

ホリデーコレクション

今年のホリデーコレクションは、レッド、ホワイト、ブラックといった定番カラーを中心に展開。

煌めくラメ糸の刺繍や繊細なレースを贅沢にあしらった、ラグジュアリーなデザインが揃います。

身につけるだけで気分が高まる特別な一着を見つけることができます。

ランジェリート ギンザLINE抽選会

期間中、「Lingereet Ginza」の対象9店舗のいずれかで税込6,600円以上購入すると参加できる抽選企画。

LINEを通じて抽選が行われ、最大1万円分のクーポンが当たるチャンスがあります。

対象店舗は、サロン バイ ピーチジョン、アンフィ、ワコール、トリンプ、ブラデリスニューヨークなど人気ブランドが名を連ねます。

3D計測サービス「SCANBE」

地下2階のワコール店舗では、3Dボディスキャナーを用いて全身をセルフ計測できる「SCANBE（スキャンビー）」を導入。

わずか3秒で全身のサイズデータや体型特徴を可視化でき、自分にぴったりのインナーウェア選びに役立ちます。

買い回りの前に計測を行い、正確なサイズを知ることで、より快適なランジェリー探しが可能になります。

華やかな新作と特別なキャンペーンで、ホリデーシーズンの高揚感を演出するショッピング体験。

西銀座デパート「Lingereet Ginza」の紹介でした。

