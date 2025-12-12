フェンダー、韓国人アーティスト初のシグネイチャーギター発表 韓国語で「白い服」を意味する一本
Fender Music Koreaは、韓国人アーティストとして初のシグネイチャーモデルとなる『JUKJAE Stratocaster Baggy』を発表した。同モデルは、12日よりFender Music Korea正規取扱店および日本国内ではFender Flagship Tokyoにて数量限定で販売される。価格は26万4000円。
【写真】洗練された1本…！JUKJAE Stratocaster Baggyの全体＆細部写真
今年10月に設立されたFender Music Koreaによる、韓国の音楽コミュニティとの連携強化を目的とした取り組みの第1弾として、ギタリスト／シンガー・ソングライターのJUKJAEのシグネイチャーモデルが登場した。アーティストとの協業を通じて、文化的つながりと創造的なコラボレーションの拡大を目指すフェンダーの姿勢を象徴するモデルとなっている。
『JUKJAE Stratocaster Baggy』のモデル名は、JUKJAEが普段から白い服を好んでいることに着想を得て、韓国語で「白い服」を意味する「ペギ」に由来。わずかにエイジングされたフィニッシュにより、洗練された雰囲気をまとう一本に仕上げられている。ミディアムジャンボフレットや、アクティブミッドブースト回路を備えたボリュームノブ、トーンコントロールなども特徴だ。
JUKJAEは同モデルについて「フェンダーとともにシグネイチャーモデルを作ることができ、大変光栄で意義深い経験でした」とコメント。フェンダーミュージック代表取締役社長のエドワード・バド・コール氏は「JUKJAEの独創的な感性とフェンダーの職人技が融合したこのモデルは、多くのギタリストにインスピレーションを与える特別な存在になる」と述べている。
