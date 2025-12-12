渡辺謙、息子・渡辺大と“シンメトリー”なポーズ決め笑顔 レアな親子2ショットに反響「並ぶとそっくり」「カッコいい親子」「貴重なお写真」
俳優の渡辺謙（66）が11日、息子で俳優・渡辺大（41）のインスタグラムに登場。“シンメトリー”なポーズを決めた、レアな親子2ショットを披露した。
【写真】「なんと貴重な」「そっくりでカッコいい親子」渡辺謙＆渡辺大の“シンメトリー”な親子2ショット
現在、舞台『醉いどれ天使』の大阪公演中の大は「新歌舞伎座で公演中の『醉いどれ天使』本日のマチネは親子参観でした…」と、この日の公演に父の謙が訪れたことを報告。
「高校の文化祭を見に来た以来の参観で」と20年以上ぶりの観劇であることを明かし、“俳優の大先輩”の来場に「始まる前から変なテンションになってしまいました」と素直な心境をつづった。
「40代になって、少しは役者として変化していった姿を見せられたかな、と」手応えをみせるも、「直接会ったのに『感想、LINEで送るよ』なんだそりゃ！笑」と感想は“おあずけ”。
父のチャーミングな一面を紹介しつつ、「何はともあれ、ありがとうございました」と感謝をつづり、笑顔で腰に手を当て“同じポーズ”を決めた楽屋前での親子2ショットを披露した。
コメント欄には「お父様がご観劇嬉しいですね」「お父様とのツーショットは初めて!!」「なんと貴重な」「これは完全に良い参観日だった顔ですね」「ポーズもシンメでさすが親子！」「並ぶとそっくり」「こんなに似る!?ってぐらいにそっくりでカッコいい親子デスよね」「貴重なお写真を見せてくださりありがとうございますっ！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「なんと貴重な」「そっくりでカッコいい親子」渡辺謙＆渡辺大の“シンメトリー”な親子2ショット
現在、舞台『醉いどれ天使』の大阪公演中の大は「新歌舞伎座で公演中の『醉いどれ天使』本日のマチネは親子参観でした…」と、この日の公演に父の謙が訪れたことを報告。
「高校の文化祭を見に来た以来の参観で」と20年以上ぶりの観劇であることを明かし、“俳優の大先輩”の来場に「始まる前から変なテンションになってしまいました」と素直な心境をつづった。
父のチャーミングな一面を紹介しつつ、「何はともあれ、ありがとうございました」と感謝をつづり、笑顔で腰に手を当て“同じポーズ”を決めた楽屋前での親子2ショットを披露した。
コメント欄には「お父様がご観劇嬉しいですね」「お父様とのツーショットは初めて!!」「なんと貴重な」「これは完全に良い参観日だった顔ですね」「ポーズもシンメでさすが親子！」「並ぶとそっくり」「こんなに似る!?ってぐらいにそっくりでカッコいい親子デスよね」「貴重なお写真を見せてくださりありがとうございますっ！」など、さまざまな反響が寄せられている。