11日都内で行われた「小学館 DIME トレンド大賞」の発表・贈賞式に、俳優の横浜流星（29）が登壇した。

【映像】新たに挑戦したいことを語る横浜流星

今回「話題の人物賞」を受賞した横浜。受賞スピーチでは、新たに挑戦したいことを明かした。

「非常に濃くて、駆け抜けた1年だった。まだまだ役者として道半ばだが、役者としての第1章が完結したような感覚。プロデューサー業にも挑戦したいと思っている。自分の頭の中にも世に残したいものがたくさんあるので、それを届けられるよう精進する」（横浜流星、以下同）

また、出演した映画『国宝』は「トレンド大賞」を受賞。その『国宝』について以下のように語った。

「あくまでも自分は作品の一部。吉沢くんとともに1年半以上切磋琢磨し、彼の姿を1番近くで見ていたからこそ、助演として支えられればという思いで現場に臨んでいた。『国宝』が公開して本当にたくさんの方々が映画館に足を運んでくださり、心より感謝している。日本の伝統芸能を題材とした作品がこんなにも広がりを見せて、非常に日本人として誇らしい気持ちになっている。本当にありがとうございます」

（『ABEMA Morning』より）