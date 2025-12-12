スティーブンソンの怪奇小説「ジキル博士とハイド氏」を基にした「マイ フレンド ジキル」が１６〜２２日、東京・よみうり大手町ホールで上演される。

「ダンス演劇」と銘打った舞台で、ともに宝塚歌劇団星組のトップスターだった湖月わたると柚希礼音が、語りとダンスで物語の世界観を紡ぐ。（小間井藍子）

上演台本・演出は瀬戸山美咲。２０１９年の初演ではダンスユニット「ｓ＊＊ｔ ｋｉｎｇｚ（シットキングス）」の持田将史と小栗基裕の２人によって演じられた。湖月は「小栗さんと別の公演で共演した際に『すごい作品に出会った』と興奮気味に話していた。その作品に出られるのがうれしい」と語る。

弁護士アタスンが“語り手”として親友のジキル博士を回想していく構成。出演者のどちらかがアタスンを演じる際、もう一人は“パフォーマー”となり、ジキルや謎の男ハイドをダンスのみで表現する。湖月、柚希とも長い手足を生かした伸びやかな踊りに定評があり、「長年、わたるさんと共演したいと思っていたが、こんなにぴったりの作品があるとは」と後輩の柚希は笑顔で語る。

かつて、湖月が星組のトップスターだった頃、新人公演で柚希が湖月の役を演じたこともあった。「今回、２人で踊るシーンもかなりある。そこは私たちの関係性というか、言葉では伝えきれないものがダンスで見せられるはず」と湖月は自信を語る。「男性を演じるのは久々」と柚希が言えば、湖月は「あまり性別を意識せずに“人間”として演じれば大丈夫」と優しく助言していた。

初演では出演者が振り付けを担当していたが、今回は英国で活躍する振付家、益井悠紀子が受け持つ。柚希は「はじめまして、の先生。どんな振り付けと出会えるか、今から楽しみです」と快活に語った。（電）０５７０・０７７・０３９。