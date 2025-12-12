「待ってメロすぎ」THE W公式、歴代女王コンビの変身ショットを公開！ 「色気半端ない」「絵になるな」
THE W公式アカウントは12月11日、投稿を更新。歴代女王お笑いコンビの変身ショットを公開しました。
【写真】歴代女王コンビの大人の魅力たっぷりな変身ショット
「もう、あの付き合ってください」同アカウントは「超豪華副賞！『#東京カレンダー 出演権』を振り返る」「今回は 5代目女王 #紅しょうが」などとつづり、2枚の写真を投稿。お笑いコンビ・紅しょうがの熊本プロレスさんと稲田美紀さんそれぞれのソロショットです。黒いドレスを着用した2人は、濃いアイシャドウが特徴的なメイクを施しており、普段よりも大人っぽい魅力があふれています。
ファンからは「絵になるな」「良すぎるずっと見てまう」「色気半端ない」「またW優勝しませんか？」「かわいい綺麗 艶ぇ」「普通に良くて声出た」「待ってメロすぎ」「セクシー大人かっこいいすぎ もう、あの付き合ってください」などのコメントが寄せられました。
ファイナリスト紹介ムービーも公開7日には、「いよいよ、THE Wが始まります」とつづり、1本の動画も公開。12月13日に生放送の決勝戦に出場するファイナリスト8組が紹介されています。コメントでは「めっちゃ楽しみ〜〜」「くぅ〜かっこいい〜」「これずっと観れる」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
