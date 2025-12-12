「見た瞬間爆笑」SASUKE公式、「屈強な漢たちのサンタコス」公開に反響！ 「ゴツ可愛い」「様子がおかしい」
SASUKE公式Xアカウントは12月12日、投稿を更新。大会出場者のコスプレ姿を公開しました。
ファンからは「見た瞬間爆笑」「どこへ向けてのキービジュアルやねんww」「見間違いかと思って思わず目を擦った」「腕が太すぎて狭そう」「ゴツ可愛い」「屈強な漢たちのサンタコス」「コーヒー吹き出した」「様子がおかしい（褒め言葉）」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】「屈強な漢たちのサンタコス」
「見間違いかと思って思わず目を擦った」同アカウントは「特別にクリスマスverのデザインも」「#メリクリSASUKE」などとつづり、1枚の写真を投稿。SASUKE出場常連プレーヤーの山田勝己さん、長野誠さん、森本裕介さん、宮岡良丞さん、Snow Manの岩本照さんの5人がサンタクロースのコスプレをしている姿です。全員笑みを浮かべかわいらしいポーズをとっていますが、ノースリーブからは鍛え上げられた腕が見えています。
元祖SASUKEアイドル・A.B.C-Zの塚田僚一さんの特集動画も公開10日には、『【衝撃告白】塚田僚一 最後のSASUKE！師匠に見せたい集大成【史上初2夜連続放送 12月24&25日よる6時】』と題して、SASUKE公式YouTubeチャンネルを更新。コメントでは「塚田、お前潔いわかっこいい」「この人のサスケ愛が凄すぎる」「最後の勇姿しっかり目に焼き付けます！」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
