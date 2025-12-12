『ロックマン』新作、2027年発売へ 誕生40周年『ロックマン: デュアル オーバーライド』映像解禁
人気ゲーム『ロックマン』シリーズの最新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』が発表された。ロックマン誕生40周年を迎える2027年に発売される。対応機種はNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox、Steamとなっている。
【動画】2027年発売！新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』映像
ナンバリング第12作に相当する新作で、ロックマンがどのように進化したのか、続報は追って発表。あわせて映像が公開され、各ステージで戦うロックマンなどゲーム内容の一部を見ることができる。
『ロックマン』は、1987年にファミリーコンピュータ向けアクションゲームとして第1作目が発売。個性的なキャラクターと、攻略の自由度の高さや歯ごたえのある絶妙なバランスが人気となり、数多くのシリーズが誕生。
現在でも幅広い年代から人気を博しているカプコンを代表するシリーズとなっている。
【動画】2027年発売！新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』映像
ナンバリング第12作に相当する新作で、ロックマンがどのように進化したのか、続報は追って発表。あわせて映像が公開され、各ステージで戦うロックマンなどゲーム内容の一部を見ることができる。
『ロックマン』は、1987年にファミリーコンピュータ向けアクションゲームとして第1作目が発売。個性的なキャラクターと、攻略の自由度の高さや歯ごたえのある絶妙なバランスが人気となり、数多くのシリーズが誕生。
現在でも幅広い年代から人気を博しているカプコンを代表するシリーズとなっている。