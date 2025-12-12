ワタナベエンターテインメント関西事業部は、新プロジェクト「関西俳優ユニットオーディション」を5月に開催し、最終審査で7名のメンバーを選出。新ユニットをGAKURAN−BOYZ（ガクランランボーイズ）と名づけ、学ランをトレードマークにユニット活動に加えて、俳優、タレントとして活動をスタートさせる。新ユニットの発表と同時に年明け2月に開催するGAKURAN−BOYZのお披露目公演〜学ラン騒ぎ〜「起立・礼・爆走！」を開催する。

メンバーは浜口天之介（はまぐち・てんのすけ＝22、リーダー）、永田海渡（ながた・かいと＝21）、谷川拓斗（たにがわ・たくと＝21）、高翔太郎（たか・しょうたろう＝23、※高ははしごだか）、源伊吹（みなもと・いぶき＝20）、吉岡拓海（よしおか・たくみ＝20）、青沼怜生（あおぬま・れん＝22）。

ワタナベエンターテインメント関西事業部は2012年に「劇団Patch」を立ち上げた。劇団公演を重ね、そこからウルトラマンオメガとして活躍中の近藤頌利（31）やNHK朝ドラ「ばけばけ」出演の田中亨（26）ら、映像、演劇界で活躍する若手俳優を輩出。