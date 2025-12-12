元TBSのフリーアナ山本里菜（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。白ビキニ姿を動画で披露した。

「今回のバリ旅行は3つホテルを回りました」と書き出し、「バリ カヨン リゾート」を紹介。「ウブドにあってとにかくジャングルの中で 色んな植物や動物や虫に囲まれながら、プールにも入って美味しいご飯も食べて とにかく癒されたい方にオススメ！ 3泊ずっとホテルにいました それでも飽きず本当に癒されました」と記述。白ビキニ姿でくつろいでいる写真やヨガに取り組む写真もも公開した。

山本の投稿に対し「里菜さんの水着姿がめちゃくちゃ似合って可愛いですね」「素敵過ぎて言葉を失います。大自然をバックにしたヨガのポーズ、まるでヴィーナスのよう」「里菜さん水着姿メチャセクシーでかわいいです」「天使」などと書き込まれていた。

千葉県千葉市出身の山本は青学大卒業後の17年にTBSへアナウンサーとして入社。「サンデージャポン」などを担当した。23年10月にTBS退社後、「セント・フォース」に所属。22年には一般男性と結婚している。